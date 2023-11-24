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"Что происходит?": В США зафиксировали мощнейший космический луч неизвестной природы

09:38
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Исследователи не смогли определить природу возникновения аномалии

Международная группа ученых обнаружила второй по мощности из когда-либо наблюдаемых космических лучей – исследователи так и не смогли определить природу возникновения аномалии, передает пресс-служба Университета Юты.

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Изучением космического явления занимались астрофизики из международного проекта Telescope Array.

Представитель проекта Джон Мэтьюз подчеркнул, что специалистам удалось отследить траекторию новой частицы, однако они не смогли обнаружить достаточно мощный источник энергии для формирования в лабораторных условиях подобного элемента.

"Вот в чем загадка – что, черт возьми, происходит?" – заключил ученый, чьи слова приводит РИА Новости.

В 1991 году исследователи из Университета Юты в рамках эксперимента под названием "Глаз мухи" обнаружили самые мощные в истории наблюдений космические лучи. Астрофизики утверждали, что ни один из известных объектов во Вселенной не мог произвести такой мощный поток – энергетическая сила частицы оказалась колоссальной.

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