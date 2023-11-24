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Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу

08:58
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Оно начало действовать с 7:00 (8:00 мск) 24 ноября

Четырехдневное перемирие между израильской армией и палестинским движением ХАМАС начало действовать утром пятницы, 24 ноября. Оно вступило в силу в 7:00 по местному времени (соответствует 8:00 по московскому времени).
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На четыре дня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС приостанавливают боевые действия. Пауза будет сделана и в гуманитарной блокаде Газы, которую устроил Тель-Авив. Каждый день в анклав будут въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.

Основным элементом перемирия является обмен заложниками. ХАМАС выдаст Израилю 50 человек, Тель-Авив выпустит из тюрем 150 палестинцев, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в Газе вызывает глубочайшую обеспокоенность, а кадры со страданиями детей в регионе вызывают особые чувства. Необходимо объединить усилия мирового сообщества в прекращении палестино-израильского конфликта, указывал президент России.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что новый механизм по урегулированию ближневосточной проблемы должен быть репрезентативен — в урегулировании должны в полной мере участвовать страны региона.

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