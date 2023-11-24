Финляндия может огранить подачу заявок об убежище

Финские власти уже закрыли часть КПП на границе с Россией

Финляндия может огранить подачу заявок о политическом убежище в аэропорту Хельсинки. Об этом в пятницу, 24 ноября, заявила финский министр иностранных дел Элина Валтонен в интервью газете Financial Times.

Такой вариант развития событий возможен, если Россия активизирует свою деятельность, позволяя мигрантам из таких стран, как Йемен, Ирак и Сирия, пересекать границу без документов, заявила министр.

Изначально идея ужесточения ограничений на границе с Россией не встретила понимания у вице-канцлера юстиции Финляндии Микко Пумалайнена, поскольку такие шаги лишили бы людей возможности получения убежища. Однако в итоге в Хельсинки решили оставить работающим всего один пункт на границе с Россией.

В то же время финские власти отклонили свыше 700 заявок на предоставление убежища людям, которые прибыли в Финляндию из России, начиная с августа. В Хельсинки убеждены, что в этих случаях нет оснований для предоставления защиты.

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