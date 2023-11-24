Между Израилем и ХАМАС началось четырехдневное перемирие

Сегодня должен состояться обмен пленными

Это первое за 49 дней войны утро, когда на улицах Газы - звуки из мирной жизни: шум от тележек и машин, разговоры торговцев. Долгожданное прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу. Сегодня должен состояться и обмен пленными. Родственники заложников говорят, что не уйдут с центральной площади Тель-Авива, пока власти не подтвердят, что первая группа израильтян освобождена. Формат обмена за 4 дня перемирия - 150 палестинцев на 50 израильтян. Об этом после долгих согласований сторонам конфликта удалось договориться при посредничестве Катара.

Сегодня, если не произойдет что-то непредвиденное, ХАМАС освободит 13 израильтян. Тель-Авив обещает отпустить из тюрем 38 палестинцев, осужденных за терроризм. За процессом будут внимательно следить посредники.

Если все условия перемирия будут строго соблюдены, то в последующие дни стороны обязались отпускать заложников и пленных каждый день. По 12-15 человек. ЦАХАЛ при этом не использует авиацию, но остается на уже занятых позициях в Газе и не отводит свои подразделения.

Еще одно условие - Израиль разрешит увеличить поставки гуманитарной помощи в анклав.

"Я рад сообщить, что наблюдается снижение числа жертв среди гражданского населения, и это является нашей целью, мы оказываем людям гуманитарную поддержку. Сейчас приезжает около 150-200 грузовиков. Это продукты, медикаменты и вода", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Чтобы избежать обострения и провокаций, ЦАХАЛ призвал палестинцев, вынужденных оставить свои дома, не возвращаться на север Газы. Вся гуманитарная помощь будет доставлена им в лагеря беженцев.

В Палестине о перемирии уже говорят как о серьезном успехе в войне с Израилем. Эксперты в Израиле к достигнутым договоренностям пока относятся с осторожностью. При этом соглашения об обмене заложниками и заключенными пока касаются только гражданских. Движение "Исламский джихад" (признано террористическим и запрещено в России) уже заявило, что израильских военных, которые были захвачены в плен, освободят, только если Тель-Авив выпустит из тюрем всех палестинцев.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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