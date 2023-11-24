Мигрант из Алжира напал на детей в Дублине, город охватили беспорядки

Разъяренная толпа жгла трамваи и автобусы, била витрины магазинов

Самое сердце Дублина. Пораженные туристы, прогуливающиеся вечером по городу, снимают на телефоны горящие автобусы и трамваи. Не церемонилась разъяренная толпа и с правоохранителями. Вот протестующий открывает дверь полицейской машины и забрасывает внутрь коробку с горящими петардами. Остальные тут же принимаются раскачивать автомобиль.

Погромы начались после нападения на местных жителей. Днем группа маленьких детей в сопровождении взрослых выстроилась перед школой на Парнелл-стрит. Внезапно к ним подбежал мужчина с ножом. Наиболее опасные ранения - у пятилетней девочки, за ее жизнь борются врачи. Еще два ребенка 5 и 6 лет получили менее серьезные травмы. Сопровождавшая их учительница попыталась защитить детей. Нападавший ударил ножом и ее.

"Речь не идет о террористическом акте, судя по всему, это было одиночное нападение, и нам предстоит выяснить, какие причины за ним стоят", - сообщил Лаем Героти, официальный представитель полиции Дублина.

Про подозреваемого официальной информации пока немного. Из сообщений прессы известно: ему 40 лет. Предположительно, мужчина - уроженец Алжира. В Ирландии живет давно и даже имеет гражданство.

Очевидцы утверждают, что нападавший поджидал детей и наносил удары осознанно. Его обезвредили прохожие, он тоже получил травмы, но жив. Сейчас полиция опрашивает местных жителей.

"Я глубоко потрясена ужасающим нападением на трех невинных детей и женщину сегодня в Дублине. Я была проинформирована комиссаром полиции и буду поддерживать тесный контакт с ним. Не сомневаюсь, что виновный будет привлечен к ответственности", - сказала Хелен Макэнти, министр юстиции Ирландии.

Инцидент поверг ирландцев в шок. Но если внимательно изучить кадры, снятые ночью в Дублине, с трудом верится, что беспорядки устроили простые горожане. В объективы камер попали только мужчины. На всех - капюшоны. Лица спрятаны за масками. Они крушили все вокруг и избивали полицейских с нескрываемым удовольствием. Словно только и ждали для этого повода. А еще ночью были ограблены десятки магазинов. Взломаны банкоматы.

Шокирующие погромы, по информации полиции, устроила "безумная, хулиганская группировка, движимая ультраправой идеологией". Мужчины выкрикивали антимигрантские лозунги. Попытались прорваться в отель, где, по некоторым данным, проживают беженцы. Взять ситуацию под контроль полиция смогла только к утру.

Ультраправые набирают очки по всей Европе. Дания, Ирландия, Германия, Нидерланды - во всех европейских странах, где миграционный вопрос стоит остро. Выходцы из Африки и с Ближнего Востока в этом году уже не раз устраивали нападения. В том числе - на детей. Факты зафиксированы также во Франции и Великобритании.

Через полгода в Ирландии состоятся местные выборы. Несомненно, вчерашний инцидент будет активно использован политиками правых взглядов.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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