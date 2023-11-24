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Пограничный кризис привел к ухудшению отношений между Киевом и Варшавой

11:46
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Экономика Украины уже потеряла из-за этой ситуации как минимум 400 миллионов евро

Пограничный кризис стал причиной резкого ухудшения отношений между Киевом и Варшавой. Посольство Украины обратилось с официальной нотой в МИД Польши из-за смерти водителя украинского большегруза.

Он скончался в многокилометровой очереди возле пункта пропуска. Причем это уже второй подобный случай с того момента, как польские перевозчики заблокировали дороги для проезда украинских фур.

Уже две недели на границе стоят тысячи машин с товарами, продовольствием и даже грузами военного назначения. По данным профсоюзов, экономика Украины уже потеряла из-за этой ситуации как минимум четыреста миллионов евро. 

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Блокировка дороги для проезда украинских фур
Блокировка дороги для проезда украинских фур
Блокировка дороги для проезда украинских фур
Блокировка дороги для проезда украинских фур
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