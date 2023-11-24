Собянин рассказал о благоустройстве на западе столицы

Проделана огромная работа

В районе Крылатское в этом году завершилось обновление "Парка Звезд" вдоль проспекта Маршала Жукова. Об этом рассказал Сергей Собянин, подводя итоги благоустройства в Западном округе. В парке появился комфортный пешеходный маршрут вдоль Москвы-реки. Теперь жители могут в любое время года гулять по деревянным настилам. Отдохнуть и полюбоваться видами на живописные берега можно на специальных видовых площадках. Также в этом году обновили инфраструктуру долины реки Сетунь. Там также появились деревянные настилы для прогулок.

Подробнее о других работах по благоустройству — на сайте мэра.

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