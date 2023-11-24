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Собянин: Улучшенная модель вагонов поступит в метро Москвы в следующем году

09:35
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Сборка уже началась

Улучшенная модель поездов "Москва-2020" начнет курсировать в столичном метро с 2024 года, рассказал Сергей Собянин. Сборка вагонов уже началась. Перед выходом на линии все обновленные составы пройдут обкатку и тщательную проверку на территории завода и метро.

В улучшенной "Москве-2020" обновили дизайн, в нем сделан акцент на натуральные материалы, при этом ключевые преимущества прежних версий сохранились. Это широкие двери, бесшовные переходы между вагонами, удобная навигация для пассажиров и другое. В ближайшие два года метро получит больше 500 подобных вагонов, добавил Собянин.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в 2024 году современные поезда "Москва-2020" появятся на Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Машинисты зелёной ветки уже начали проходить обучение на новых составах. Переподготовку в депо "Сокол" пройдут больше 350 человек.

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