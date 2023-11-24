В Центральной России устраняют последствия непогоды

Снег, метель и гололедица

Пурга заметает Камчатку уже несколько дней. Но мощный циклон, который пришел в акваторию Охотского моря, только набирает силу. Порывы ветра в прибрежных зонах достигает 30 метров в секунду. На дорогах под толстым слоем снега - лед. Занятия в школах отменили.

На дорогах в Бурятии водителям приходится ехать буквально по приборам - видимость нулевая. К пассажирам автобуса, застрявшего из-за непогоды на трассе Воткинск-Кельчино, спешат на помощь спасатели. В автобусе - студенты, они ехали из Перми в Казань на экскурсию. Но заносы на дороге оказались слишком серьезные. Ночь все провели посреди трассы. Спасатели оперативно развернули пункты обогрева.

Другие пункты обогрева стоят на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград. Из-за сильного снегопада здесь уже второй день ограничено движение для грузовых и маршрутных транспортных средств. Водителям, оказавшимся на закрытом участке, оказывают всю необходимую помощь.

Над Северной столицей тоже снежно. Самое популярное слово в Санкт-Петербурге сейчас - снежура. Это необычное природное явление, когда снег ложится на почти замерзшую воду. Красиво, но очень опасно для кораблей.

В Москве этой ночью успели вырасти декабрьские сугробы - до 12 сантиметров. Правда, пробираться сквозь снег жителям столицы не пришлось. Уже с самого утра на улицах - уборка. И днем она не закончится.

"Пришла зима, и даже по температуре она на 5-6 градусов ниже нормы. Снег выпал, тому виной циклоны. Этот циклон сейчас идет с северо-запада. В течение дня он будет продолжаться. Дальше в воскресенье ждем очередной циклон - уже черноморский, теплый. И он будет выходить с юго-запада через Москву, принесет в три раза больше снега, чем сегодняшний", - рассказал синоптик Анатолий Цыганков.

К середине следующей недели снега в Москве значительно прибавится. Температура уже сейчас ниже нормы на 5-6 градусов и в ближайшие дни существенно не изменится. По всем признакам в столицу зима пришла надолго.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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