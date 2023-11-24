В Барнаульском зоопарке поселились три розовых фламинго

Годовалых птиц обнаружили в соседнем регионе

В зоопарке он меньше недели, но палец в клюв лучше не класть - ущипнет без стеснений. А вообще, неожиданным пополнением здесь очень довольны. Говорят, на самом деле фламинго - ласковый и нежный питомец.

Это сейчас птицы в тепле и заботе. А всего несколько дней назад умирали от холода в степи. Занесло южных птиц в Горный Алтай сильным ветром. Из Казахстана стая фламинго традиционно держала путь в сторону Каспия. Но планы на отдых в теплых краях испортил небывалый ураган - пернатых разбросало в разные стороны. Два чудом выживших фламинго приземлились в Чойском районе республики. Другого подобрали в Шабалинском районе где-то в лесу.

Интернет подсказал: есть у пернатых путешественников одна слабость - рачки. Угощения сметали так быстро, что в конце-концов хозяева решили пернатых гостей пристроить в добрые руки. Позвонили в национальный парк. Компетентные сотрудники приехали быстро. Пара залетных птиц в хорошей форме, подтвердили орнитологи. Повреждений нет, паразитов нигде не подхватили. Другой фламинго тоже легко отделался.

"Есть небольшие повреждения. Ветер нес, и она ударялась о какие-то предметы, когда приземлялась. Ну, а так она достаточно здорова для того, чтобы перезимовать в таких достаточно комфортных условиях", - отметил Алексей Эбель, орнитолог, вице-президент Союза охраны птиц России.

"Да, они будут зимовать здесь и уже никуда не улетят. Это первогодки, они и не знают, куда лететь. Поэтому, естественно, они останутся и будут жить в зоопарке", - уточнил Сергей Писарев, директор Барнаульского зоопарка.

Зимовать остаются все трое. Теперь они разбрасывают опилки, принимают ванны. И едят рачков, от которых с возрастом покраснеют. Это, конечно, не отдых в теплых краях, но тоже неплохо.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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