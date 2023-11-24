МИД призвал не привлекать НАТО к подъему химоружия со дна Балтийского моря

Это грозит плачевными последствиями для всего региона

Попытки привлечь НАТО к решению вопросов, связанных с затопленным на дне Балтийского моря после Второй мировой войны химическим оружием, чреваты плачевными последствиями для всего региона. Такое заявление сделал в пятницу, 24 ноября, директор второго европейского департамента Министерства иностранных дел России Сергей Беляев.

Дипломат подчеркнул, что решать подобные вопросы необходимо на соответствующих международных площадках, прежде всего в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ).

При этом обязательным является учет мнения России и других стран — союзниц по антигитлеровской коалиции, а также экологических рисков, цитирует Беляева РИА Новости.

Ранее сообщалось, что киевский режим продолжает использовать химическое оружие против российских войск. В частности, ВСУ несколько раз применяли начиненные химией боеприпасы под Донецком и в районе Артемовска, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. В недавних инцидентах симптомы отравления были более ярко выражены.

До того, в июне, ВСУ нанесли удар по позициям ВС России в районе Соледара в ДНР запрещенными химическими боеприпасами, при детонации которых выделялся едкий дым. Он вызывал жжение на кожном покрове, при вдыхании дыма люди теряли сознание.

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