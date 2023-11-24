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Bloomberg: часть украинцев готова уступить территории ради мира с Россией

09:58
  • пятница
  • 24 ноября 2023

При этом власти Украины на такой вариант не согласны

Опросы показывают, что некоторое количество украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир. Такие данные в пятницу, 24 ноября, приводит Bloomberg.

Как отмечает агентство, речь пока идет о небольшом числе граждан Украины, однако их количество растет. Они осознают, что западная помощь не помогает Украине, а ВСУ за год не смогли заметно продвинуться.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что формула, предусматривающая территориальные уступки в пользу России, не является мирным планом и не рассматривается Киевом как вариант урегулирования конфликта с Москвой.

Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что в свое время отказ Запада от выполнения Минских соглашений разрушил территориальную целостность Украины и привел к необратимым последствиям для страны.

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