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"Ситуация тяжелая": Американская медсестра указала на проблемы ВСУ

10:28
  • пятница
  • 24 ноября 2023

У украинцев отсутствуют аптечки

Украинская армия потеряла большое количество солдат за последнее время. Об этом в интервью Business Insider заявила примкнувшая к ВСУ американская медсестра Ребекка Мациоровски.

Глава Пентагона заявил об отсутствии "волшебной палочки" для Украины
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"Многие солдаты получили ранения. Некоторых убили", - поделилась медик, чьи слова приводит РИА Новости

Врач указала на рост безвозвратных потерь ВСУ и пожаловалась на проблемы в обеспечении бойцов медикаментами. По ее словам, украинским военнослужащим выдают некачественные аптечки, в которых, как правило, отсутствуют антибиотики и обезболивающие препараты.  

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что наступательные операции ВСУ на ключевых направлениях фронта провалились. По словам политика, отсутствие значимых успехов украинских войск в контрнаступлении – "плохой сигнал".

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин указал на изматывающий характер текущей стадии российско-украинского конфликта и подчеркнул, что успех контрнаступления Украины зависит от способности командования ВСУ грамотно распоряжаться предоставленными странами Запада вооружениями.

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