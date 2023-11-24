ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жителя Крыма задержали за отправку на Украину деталей военной техники

10:16
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Ведется следствие

В Феодосии задержали завербованного украинскими спецслужбами россиянин. Он отправлял на Украину комплектующие к военной авиатехнике, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.
ФСБ задержала направлявшегося на службу в ВСУ жителя Брянска

В спецслужбе подчеркнули, что мужчина действовал в интересах украинских кураторов, выполняя их задания за деньги.

Преступник взят под стражу, расследуется уголовное дело о государственной измене, сообщает ТАСС.

Ранее Тверской областной суд вынес приговор гражданину России, который по заданию американских спецслужб организовал контрабандные поставки изделий для ракетной техники. Сергей Кабанов отправил через Латвию изделия, применяемые в ракетной технике Вооруженных сил России. За это он приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

В сентябре ФСБ задержала за госизмену директора по качеству авиационного завода. Топ-менеджер авиазавода, имея допуск к технической документации с грифом "совершенно секретно", передал на Украину фотографии чертежей боевой авиационной техники.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
ФСБ
ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.