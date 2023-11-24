Жителя Крыма задержали за отправку на Украину деталей военной техники

Ведется следствие

В Феодосии задержали завербованного украинскими спецслужбами россиянин. Он отправлял на Украину комплектующие к военной авиатехнике, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

В спецслужбе подчеркнули, что мужчина действовал в интересах украинских кураторов, выполняя их задания за деньги.

Преступник взят под стражу, расследуется уголовное дело о государственной измене, сообщает ТАСС.

Ранее Тверской областной суд вынес приговор гражданину России, который по заданию американских спецслужб организовал контрабандные поставки изделий для ракетной техники. Сергей Кабанов отправил через Латвию изделия, применяемые в ракетной технике Вооруженных сил России. За это он приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

В сентябре ФСБ задержала за госизмену директора по качеству авиационного завода. Топ-менеджер авиазавода, имея допуск к технической документации с грифом "совершенно секретно", передал на Украину фотографии чертежей боевой авиационной техники.

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