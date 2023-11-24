Стало известно о попытке Лукашенко поженить Сапегу и Протасевича

Брак не состоялся, а девушка перекрестилась

Россиянке Софье Сапеге предлагали выйти замуж за экс-главреда Nexta Романа Протасевича.

Об этом рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, девушка была влюблена в Протасевича, но молодой человек отказался от брака. После этого Сапега "перекрестилась" и отправилась жить к родителям. Сейчас у нее все хорошо.

"Просто влюбилась в парня этого. Он ее кинул. Я с Александром Григорьевичем (Лукашенко – прим. ред.) разговаривал, мы предложили им жениться и выпустить их, но Протасевич от нее отказался", - сообщил глава региона (цитата по РИА Новости).

Сапегу и Протасевича задержали в мае 2021 года. Они находились в самолете авиакомпании Ryanair, которому пришлось принудительно сесть в Минске из-за сообщений о минировании. Взрывчатку не нашли, но Романа и Софью задержали.

По данным белорусских правоохранительных органов, Сапега принимала активное участие в организации протестов в Белоруссии летом 2020 года, в частности администрировала Telegram-канал "Черная книга Беларуси".

Протасевич - в прошлом основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta, освещал протесты в Белоруссии в 2020 году. Лукашенко назвал Сапегу "сообщницей" Протасевича.

В мае 2022 года суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима за разжигание социальной ненависти и разглашение персональных данных. В июне 2023 года Лукашенко помиловал девушку после личного прошения губернатора Приморского края.

"Пусть ошибки юности останутся в прошлом, впереди новая большая жизнь", - сообщил Кожемяко.

Протасевича приговорили к восьми годам колонии усиленного режима по делу о заговоре для захвата государственной власти в Белоруссии неконституционным путем. Его помиловали в мае 2023 года.

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