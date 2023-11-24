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В МЧС предложили давать выходной пострадавшим от ЧС россиянам

10:41
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Поправки рассмотрят на заседании трехсторонней комиссии по трудовым отношениям

Министерство чрезвычайных ситуаций России предложило выделять гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, оплачиваемый выходной день и до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты. Об этом в пятницу, 24 ноября, пишет РБК со ссылкой на разработанный ведомством законопроект.

В МЧС отметили, что в трудных жизненных ситуациях, вызванных стихийными бедствиями или техногенными авариями, требуется время для решения семейно-бытовых вопросов и восстановления документов.

В случае одобрения инициативы МЧС о выходных россиянам потребуется подтверждать право на них предоставлением соответствующих справок от органов местного самоуправления.

Ранее в Госдуме прозвучало предложение предоставлять пятидневные неоплачиваемые выходные всем работающим бабушкам и дедушкам после рождения внуков. Автор инициативы Яна Лантратова считает, что давать такой небольшой отпуск новоиспеченным бабушкам и дедушкам нужно независимо от того, являются ли родители новорожденного молодой семьей.

При этом Министерство труда убеждено, что в России на сегодняшний день нет необходимости законодательного закрепления четырехдневной рабочей недели. Глава ведомства Антон Котяков указал, что "большинство граждан хотят иметь возможность льготного свободного графика работы, но это предмет дискуссии со своим работодателем".

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