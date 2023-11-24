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Станцию "Электрозаводская" синей ветки соединили с будущим пересадочным узлом на БКЛ

11:19
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Демонтирована кирпичная стена, отделяющая старую "Электрозаводскую" от новой.

Завершено соединение перехода между станциями "Электрозаводская" Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий метро, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев. По его словам, сейчас ведутся монолитные работы. Для примыкания к исторической станции демонтирована кирпичная стена, отделяющая старую "Электрозаводскую" от новой.

В подземной части станции также начались монтаж инженерных систем и отделка пассажирской зоны. Идут работы по облицовке полов и стен гранитом, а также устройству архитектурного освещения.

В свою очередь генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов пояснил, что примыкание "Электрозаводской" БКЛ к станции синей ветки не нарушает уникальный облик последней.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что рядом с метро "Электрозаводская" появится IT-технопарк "Семеновский". Статус IT-технопарка присвоили бизнес-центру на улице Малая Семеновская. В нем размещены 65 компаний, в которых работают более двух тысяч человек. По словам мэра, больше 50% резидентов специализируются в сфере ИТ, связи и телекоммуникации, 32% – в обрабатывающем производстве, остальные ведут научно-исследовательскую деятельность.

Особый статус позволяет получить разные налоговые льготы и снизить ставку арендной платы за землю. Сэкономленные средства технопарк планирует инвестировать в развитие инфраструктуры.

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Станция "Электрозаводская"
Станция "Электрозаводская"
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