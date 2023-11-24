Собянин: Более 30 объектов культуры отреставрировано на ВДНХ

В Москве следят за сохранностью исторического и культурного наследия

Более 30 объектов культурного наследия отреставрировано на ВДНХ. Об этом в пятницу, 24 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал Собянин в своем Telegram-канале, в числе отреставрированных объектов — павильоны: №1 "Центральный", №5 "Физика", №11 "Металлургия", №30 "Микробиологическая промышленность", №31 "Геология", №34 "Космос", №51 "Мясная промышленность", №59 "Зерно", №66 "Советская культура".

Также специалисты привели в порядок Главный, Северный и Южный входы, 14 фонтанов Центральной аллеи, фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос".

За понравившиеся отреставрированные объекты культурного наследия на ВДНХ можно проголосовать в проекте "Активный гражданин".

Тем временем в Москве реставрируют скульптуры, установленные на РГБ им. Ленина. 22 скульптуры на фронтоне здания установили еще в 1938 году как символ создания нового мира и общества. В 2020 году после исследования специалисты обнаружили износ конструкций до 70%, возникла угроза обрушения и риск утраты исторического наследия.

Исторический облик уже вернули доходному дому Натальи Тюляевой, который был построен еще в 1900 году. До революции в доходном доме размещались большие квартиры, а сейчас это объект культурного наследия регионального значения. В нем восстановили историческую планировку и декор, раскрыли вход со стороны главного фасада.

Наряду с этим в московском метро идут работы по реставрации исторических станций. В столичной подземке 48 станций являются объектами культурного наследия. При восстановлении утраченных деталей и элементов декора реставраторы сохраняют их архитектурные особенности, применяя для этого архивные чертежи и фотоснимки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"