Кипр передал Сербии 11 боевых машин

Президент Сербии Александр Вучич похвалил российские вертолеты Ми-35 за "зловещий" звук двигателя. Его слова приводит РИА Новости.

Вертолеты российского производства были переданы Сербии от Кипра на основании договора, заключенного летом 2023 года. В рамках соглашения Белграду передали 11 боевых машин.

Политик назвал российский вертолет Ми-35 "летающим танком" и подчеркнул, что "зловещий" звук машины может заставить любого противника сбежать из зоны боевых действий.

"Когда вы слышите этот звук – остается только прятаться", - констатировал Вучич.

21 сентября президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в лицемерии из-за позиции по поводу эскалации украинского кризиса. Глава государства напомнил США и ЕС о массированных бомбардировках Белграда странами НАТО в 1999 году и указал на причастность западных политиков к развалу некогда процветающей и стабильной Югославии.

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