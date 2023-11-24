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Названы сроки проведения Восточного экономического форума в 2024 году

11:25
  • пятница
  • 24 ноября 2023

На нем обсудят развитие инфраструктуры региона

IX Восточный экономический форум (ВЭФ) в 2024 году пройдет с 3 по 6 сентября. Об этом в пятницу. 24 ноября, рассказали в пресс-службе фонда "Росконгресс".

Вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подчеркнул, что на ВЭФ в повестке будет выполнение поручений главы государства по социально-экономическому развитию инфраструктуры региона.

Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков назвал форум значимой платформой для обсуждения инициатив Москвы в Азиатско-Тихоокеанском регионе в БРИКС и ШОС, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XVI Веронского Евразийского экономического форума заявил, что Россия открыта для конструктивной, взаимовыгодной совместной работы с заинтересованными партнерами.

Также Путин констатировал, что в мировой экономике продолжается процесс перехода к многополярной модели. Российская экономика в это время проходит этап структурной реформации, а топливно-энергетический комплекс России переживает глубинные изменения.

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