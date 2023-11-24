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На единственной в мире плавучей АЭС началась перегрузка топлива

11:37
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Это уникальная операция

Первая в истории перегрузка топлива началась на единственном в мире плавучем энергоблоке (ПЭБ) "Академик Ломоносов".

Станция расположена в городе Певек на Чукотке. "Уникальную операцию проводят прямо на плаву и завершат до конца 2023 года", - сообщили в "Росэнергоатоме".

Радиационный фон во время работ не менялся и остается в рамках нормы, сообщил начальник отдела ядерной безопасности Максим Шамамбаев.

Следующая перегрузка ядерного топлива запланирована на 2024 год.

Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) заработала на Чукотке в 2019 году, она питает регион энергией. Она состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока "Академик Ломоносов".

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