ВКС России получили партию новых истребителей Су-35С

Это последняя партия по программе 2023 года

Авиационный завод имени Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации в Комсомольске-на-Амуре передал Воздушно-космическим силам (ВКС) России последнюю по программе 2023 года партию истребителей Су-35С. Об этом в пятницу, 24 ноября, рассказали в "Ростехе", в структуру которого входит ОАК.

По словам генерального директора ОАК Юрия Слюсаря, предприятия корпорации обеспечивают ВКС России современными авиационными комплексами в строгом соответствии с графиком поставок.

Он также уточнил, что до конца 2023 года завод планирует передать Минобороны РФ очередную партию истребителей пятого поколения Су-57, сообщает ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что объемы закупок и ремонта вооружений российской армии в 2024 году возрастут. Он напомнил о необходимости гарантировать опережающую поставку в ВС России вооружения, военной и специальной техники.

Глава Минобороны России держит на контроле вопросы снабжения российских военных оружием и военной техникой, регулярно проверяя ход выполнения гособоронзаказа. В частности, Шойгу проинспектировал процесс производства самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонта и обслуживания Ан-124-100.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"