В Подмосковье трех подростков задержали за поджоги на железной дороге

Они действовали по указанию Украины

Трех подростков задержали за поджоги электрички и релейного шкафа в подмосковном Домодедово.

Ими оказались приятели 16, 17 и 18 лет, их вычислили по камерам видеонаблюдения. Молодые люди действовали по поручению заказчиков с Украины, сообщает телеканал "360".

Первый инцидент произошел 21 октября. Подозреваемые подожгли головной вагон электропоезда, выгорели кабина машиниста и часть тамбура. Через месяц подростки подожгли релейный шкаф на перегоне Домодедово - Белые Столбы.

Возбуждено уголовное дело о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения. Подозреваемые сознались в содеянном.

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