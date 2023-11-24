Wildberries предупредил о перебоях с отгрузкой товаров из-за рейда полиции

Предприниматели несут миллиардные убытки

На сортировочном складе Wildberries в подмосковной Электростали проходит полицейский рейд.

Силовики проводят проверку документов, выявляют факты нелегальной миграции. Более восьми тысяч сотрудников склада не могут приступить к работе.

"Сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам. Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон", - сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.

Руководство Wildberries делает все возможное, чтобы работа склада как можно быстрее возобновилась. В России сегодня стартовала "черная пятница".

Telegram-канал Mash пишет, что полицейские проверяют у мужчин паспорт и отметку о воинском учете. У женщин документы не проверяют, но их не пускают на территорию сортировочного центра.

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