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В ВТБ заявили о продолжении "битвы при Ватерлоо" в решениях ЦБ по ставке

13:28
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Главная цель регулятора - стабилизация инфляции

Банк России имеет основания для дальнейшего повышения процентной ставки, поскольку стратегическая цель регулятора – стабилизация инфляции – пока еще не достигнута. Об этом в интервью изданию РБК заявил заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.

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Аналитик сравнил экономическую ситуацию в России с "неоконченной битвой при Ватерлоо" и подчеркнул, что Центробанк, вероятно, продолжит предпринимать попытки по стабилизации темпов роста инфляции. По его словам, битва будет продолжаться до полного оздоровления российской экономики.

"Нельзя говорить о том, что можно почивать на лаврах – инфляция точно не побеждена", - заключил Пьянов.

1 ноября президент России Владимир Путин призвал Центробанк и кабинет министров к скоординированным действиям по снижению влияния инфляционных процессов на жизнь простых россиян. При этом глава государства указал на необходимость отслеживания цен на социально-значимые продукты и товары.

27 октября Центробанк принял решение об очередном повышении ключевой ставки. В этот раз руководство денежно-кредитного регулятора подняло ставку сразу на 2 п.п. – c 13 до 15 процентов.

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