В Псковской области мать заподозрили в убийстве троих детей

Тела обнаружила бабушка

В одной из квартир города Великие Луки и на территории частного дома в Псковской области были найдены тела троих детей – в том числе младенца. В совершении массового убийства подозревают их мать – 34-летнюю местную жительницу, сообщает официальный Telegram-канал СК по региону.

По данным SHOT, тела детей обнаружила приехавшая повидаться с внуками бабушка – она зашла в детскую и увидела страшную картину: на кровати лежали скелеты двух мальчиков 2019 и 2023 годов рождения.

Мать детей в момент обнаружения тел находилась рядом. Во время разговора с пенсионеркой она заявила, что мальчики якобы погибли летом текущего года – они просто не проснулись. При аналогичных обстоятельствах умерла и восьмилетняя девочка, уточнили в издании.

По данному факту региональный СК возбудил дела по двум статья уголовного кодекса - "Убийство двух и более малолетних" и "Убийство малолетнего". Сотрудники ведомства продолжают осматривать место происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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