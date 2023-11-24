Израиль подтвердил подготовку к освобождению первой группы палестинцев

Всего Тель-Авив пообещал освободить 150 человек

Израильская служба тюрем в пятницу, 24 ноября, приступила к подготовке к освобождению 39 палестинских заключенных в рамках договоренности, достигнутой с группировкой ХАМАС.

Как пишет Haaretz, после освобождения из тюрем палестинских заключенных переправят из тюрьмы "Офер" на контрольно-пропускной пункт "Бейтуния" на Западном берегу реки Иордан. Оттуда они отправятся домой.

Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви уточнил, что контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом будет задействован при передаче заложников Израилю движением ХАМАС. Дипломат сделал такое предположение, "исходя из прошлого опыта", однако не смог уточнить, каким маршрутом проследуют освобожденные Тель-Авивом палестинцы.

Израиль освободит из тюрем всего 150 палестинцев — женщин и подростков. ХАМАС обещает освободить 50 заложников. Пресс-секретарь израильского правительства Эйлон Леви заявлял, что обмен по формуле "один к трем" является вынужденным шагом для Тель-Авива.

Предположение о том, что Израиль не ценит жизни палестинцев так же высоко, как жизни израильтян, представитель кабмина назвал отвратительным.

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