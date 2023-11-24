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В Киеве заявили, что время "популярных решений" по мобилизации прошло

12:45
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Вооруженным силам Украины не хватает бойцов

Время популярных решений по мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины прошло. Такое заявление сделала в пятницу, 24 ноября, бывший заместитель украинского министра обороны Анна Маляр.

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По выражению Маляр, варианты пополнения рядов ВСУ, которые не встретили бы резкое недовольство общества, "исчерпаны, их уже не может быть в такой сложной войне".

При этом экс-замминистра выразила недоумение тем, что  мобилизация — "такая страшная тема" для общества, сообщает RT.

Ранее Минобороны Украины обнародовало данные о числе женщин в Вооруженных силах Украины. По данным украинского военного ведомства, оно превысило 7% от общей численности ВСУ и достигло 60 тысяч. Женщины занимают почти половину гражданских должностей в ВСУ, порядка 5 тысяч находятся в зоне боевых действий.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что Вашингтон ориентирует Киев на максимальную активизацию мобилизации — нижнюю планку требуют спустить до 17 лет, верхнюю поднять до 70 лет.

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