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Калининградские власти предупредили Литву о последствиях закрытия границы

13:18
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Это грозит экономическими потерями самой Литве

Возможное закрытие Литвой пограничного перехода "Кибартай" (с российской стороны — "Чернышевское") стало бы грубым нарушением транзитных обязательств прибалтийского государства. Такое заявление сделал в пятницу, 24 ноября, пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.
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Лысков предупредил, что подобное действие приведет к негативным экономическим последствиям для самой Литвы, сообщает РИА Новости.

Мы надеемся, что руководители соседней страны будут придерживаться здравого смысла и попробуют представить себе экономические последствия своих действий. В отличие от Финляндии у Литвы нет возможности закрывать границу с Россией безболезненно.

Ранее норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что Норвегия может закрыть контрольно-пропускной пункт на границе с Россией. В ответ на вопрос, способен ли Осло пойти в данном вопросе по стопам Хельсинки, политик заверил, что так и произойдет, "если будет надо".

В Эстонии также не исключили возможность закрытия границы с Россией, но эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что пока ситуация не требует подобных мер.

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