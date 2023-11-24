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Лондон – Париж: Пэрис Хилтон сообщила о рождении дочери

14:50
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Певицу успели поздравить многие знаменитости

Американская светская львица и певица Пэрис Хилтон сообщила, что стала матерью во второй раз. Радостной новостью 42-летняя знаменитость поделилась в Instagram*.

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"Спасибо за мою девочку", - написала Хилтон под фотографией розового детского костюма. На ползунках вышито имя новорожденной девочки – Лондон.

С рождением дочери певицу уже успела поздравить супермодель Наоми Кэмпбелл. "Поздравляю! И добро пожаловать, Лондон", - написала Черная Пантера.

Хилтон и Кэмпбелл связывает один факт – обе стали родителями при помощи процедуры суррогатного материнства. Так, в мае 2021 года у модели родилась дочь, а летом этого года – сын.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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