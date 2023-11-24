Аналитик Антонов: тренд укрепления рубля продлится как минимум до начала зимы

Действия Банка России - один из главных факторов стабилизации курса нацвалюты

Тренд укрепления курса национальной валюты России продлится как минимум до начала зимы. Об этом в интервью RT заявил финансовый аналитик Владислав Антонов.

Аналитик перечислил три фундаментальных фактора текущего укрепления курса рубля: "жесткая" денежно-кредитная политика ЦБ, строгий контроль правительства за обязательной продажей экспортной выручки и общая слабость доллара на глобальных площадках.

По его словам, при стабилизации цен на энергоносители и продолжении ослабления доллара курс российской национальной валюты может приблизиться к стандартным значениям – до 80-90 рублей.

"Тренд укрепления рубля продлится до начала зимы", - заключил Антонов.

Ранее помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин призвал граждан не ожидать кардинальных изменений курса национальной валюты. При этом экономист подчеркнул, что, несмотря на текущий рост инфляции, российский рубль продолжает укрепляться.

1 ноября президент России Владимир Путин призвал Центробанк и кабинет министров к скоординированным действиям по снижению влияния инфляционных процессов на жизнь простых россиян. При этом глава государства указал на необходимость отслеживания цен на социально-значимые продукты и товары.

27 октября Центробанк принял решение об очередном повышении ключевой ставки. В этот раз руководство денежно-кредитного регулятора подняло ставку сразу на 2 п.п. – c 13 до 15 процентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"