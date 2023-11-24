Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Она работает с 2022 года

В Москве продлили программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Программа позволит придать дополнительный импульс развитию и поспособствует стабилизации цен для потребителей.

Программа была запущена в 2022 году, она предназначена для тех, кто реализует продукцию на условиях отсрочки платежа. Факторинговые компании предоставляют финансирование по факту отгрузки товара и берут на себя осуществление расчетов с покупателями.

За год московские предприниматели заключили более 830 договоров факторинга на сумму более 24 миллиардов. Программа охватила 24% субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

"На один рубль бюджетных средств МСП смогли привлечь 58 рублей заемного финансирования", - уточняется в сообщении.

Ранее Собянин продлил программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса в Москве. Это одна из самых востребованных мер поддержки - она доступна предпринимателям, связанным с приоритетными отраслями, например, IT.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"