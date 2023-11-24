Песков объяснил, почему Путин и Лукашенко вместе поехали в аэропорт Минска

Политики продолжили общение после саммита ОДКБ в белорусской столице

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались по дороге в минский аэропорт по завершении официальной части саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в пятницу, 24 ноября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что политики по пути в аэропорт смогли побеседовать "полноценно и обстоятельно", сообщает РИА Новости.

Путин и Лукашенко регулярно проводят телефонные беседы и личные встречи. Например, 1 ноября политики созвонились, чтобы обсудить вопросы интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Лидеры двух стран подтвердили обоюдный настрой на продолжение и углубление двусторонних отношений.

В сентябре Владимир Путин в ходе переговоров с Лукашенко в Сочи отметил надежность отношений с Белоруссией. Российский президент напомнил, что Белоруссия является частью Союзного государства. Это означает, что развязывание другими странами агрессии в отношении Белоруссии будет означать агрессию против России.

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