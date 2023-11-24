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Городские службы ликвидируют последствия мощного снегопада в столице

14:55
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Под особым контролем - подходы к остановкам общественного транспорта, метро, МЦК и соцобъектам

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве. Он действительно оказался мощным, местами сугробы выросли до 12 сантиметров - даже больше, чем прогнозировалось.

Убирать снег начали еще накануне вечером и продолжали всю ночь. Коммунальная техника щетками вычищала тротуары, а также дороги. Под особым контролем - подходы к остановкам общественного транспорта, метро, МЦК и соцобъектам.

Уборка проходила и утром. Там, где техника не могла подъехать, помогали дворники с лопатами. Собранный снег вывозят на снегоплавильные пункты. Их в городе 56, за сутки там могут утилизировать около 650 тысяч кубометров снега.

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