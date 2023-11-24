В Москве открывается сезон катания на коньках

Сегодня по всему городу примут первых гостей уличные катки с искусственным льдом

Последние штрихи перед открытием сезона. В Измайловском парке готовят "Серебряный лед". И даже снегопад не мешает, лишь создает зимнюю атмосферу.

"Каток "Серебряный лед" с искусственным покрытием в Измайловском парке - это три тысячи квадратных метров искусственного льда, да еще в таких природных ландшафтах невероятной красоты, это настоящая зимняя сказка в черте города", - отметила Татьяна Королева, пресс-секретарь Измайловского парка.

Ждут и новичков, и опытных фигуристов, хоккеистов, конькобежцев. Будет и где погреться им в случае непогоды - есть и теплые раздевалки, и вся необходимая инфраструктура: прокат, заточка коньков, кафе.

А вот каток в Лианозове вполне мог бы претендовать на победу в конкурсе как самый эффектный в Москве. Не заметить невозможно - он цвето-музыкальный. И весьма оригинальной конструкции - его даже открытым не назовешь, есть специальный навес, защищающий от осадков и ветра.

"Общая площадь катка составляет 1800 квадратных метров. Каток с искусственным льдом, что позволяет намораживать лед при +1, +2 градуса. В настоящее время происходит наращивание льда", - сообщил Эдуард Котельников, заместитель главы управы района Лианозово.

Процесс это небыстрый, занимает несколько дней. Лед намораживают толщиной 10-12 сантиметров. Потом выровняют и отполируют, используя специальную технику. Выдержать он может даже плюсовую температуру. Но надеются - обойдется без капризов погоды.

Программа на грядущий ледовый сезон на катке в Лианозове большая - здесь будут проходить соревнования хоккеистов "Золотая шайба", хоккейные турниры среди взрослых, занятие конькобежной секции. И - массовое катание.

В парке "Красная Пресня" тоже уже можно проверять качество искусственного льда. Здесь вообще обещают море неоновых огней, море энергии, драйва и прекрасные виды на Сити. В этом году впервые на катке заработает секция для детей по хоккею с мячом. А сегодня, в день открытия, будет специальная праздничная программа, тема которой - любимые русские сказки.

"Вместе с главными героями посетители парка и катка могут провести весело время, поиграть, поучаствовать в различных конкурсах, также у нас запланирован розыгрыш призов, викторина, будет веселая дискотека на льду", - рассказала Наталья Мясоедова, художественный руководитель парка "Красная Пресня".

В этом году в Москве заработают порядка 160 катков с искусственным льдом - во дворах, в парках. Сегодня вечером откроются и главные ледовые площадки столицы. Свое десятилетие ярко и красиво собирается отметить каток на ВДНХ, приглашая всех в "Полет во времени". Праздничное шоу, выступление профессиональных фигуристов обещают и на катке в Парке Горького. Он, кстати, стал гораздо больше - ледовые дорожки теперь и на Пушкинской набережной.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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