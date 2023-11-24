В Третьяковке открылась выставка "Герои и современники Серебряного века"

Более 300 работ в различной манере и технике

Серебряный век - эпоха спрессованности времени и разных направлений в искусстве. Стилистическая неоднородность буквально кричит. Здесь и популярный в то время жанр "картин по русской истории". Например, "Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе" кисти Евгения Лансере. Чувствуется даже шелест платья. Или стрельцы Сергея Иванова, изображенные с удивительной точностью. Здесь же - и более упрощенные, на первый взгляд, техники.

"Искусство уходит от жизнеподобия, от непременной связи с натурой. Шишкин возмущался. Что это, говорил, там за какие-то деревья, что это за сосны? Они не так выглядят", - рассказывает Татьяна Карпова, заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе.

Общая черта эпохи - видеть в человеке творца.

"Даже нельзя сказать, что этот портрет написан. Он сделан. Сделан он из крошек , из фрагментов рубашек. Из фрагментов двух спектаклей. "Веера" в Камерном театре, который оформляла Гончарова, и "Золотого петушка". Спектакль, который принес ей сразу известность мировую", - говорит куратор выставки Евгения Илюхина о портрете художницы Натальи Гончаровой в исполнении ее супруга Михаила Ларионова.

Илюхина продолжает: "А еще в портрете - натуральные волосы Гончаровой. Действительно, не картина а скорее коллаж. А вот напротив - практически романтический портрет. Виктор Борисов-Мусатов вот такой увидел свою сестру Елену. Она хоть и в старинном платье, но писал художник с фотографического снимка. И здесь, в этой картине, вот что кажется чуть-чуть странным - вот эти какие-то декоративные пятна. Они превращают это почти в изображение на гобелене, на ковре. Такая декоративная вязь. Это еще эффект недопроявленной фотографии, чуть засвеченной, может быть".

Так тонко Борисов-Мусатов воплотил документальное свидетельство существования гармоничного мира. Необычна и интерпретация художниками Серебряного века русского стиля. Такими из-под кисти Дмитрия Стеллецкого вышли герои "Слова о полку Игореве" князь Игорь и Ярославна - смесь древнерусского и византийского искусства. И тут же - трагический финал эпохи. Надвигающаяся Первая мировая война и революции пульсировали в умах художников.

"Мастера Серебряного века предчувствуют эту гибель. И поэтому так много ночных сцен, так много ноктюрнов. Так много не только вот этих снов и мечтаний, но и какого-то угарного веселья в различных кафе-шантанах, кабаре", - продолжает Карпова.

Предчувствие гибели эпохи - и в "Распятом Арлекине" Юрия Анненкова, и в работах Марка Шагала, где мир явно сдвинулся со своей привычной оси.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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