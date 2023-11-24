Кремль предостерег НАТО от заявлений о "военном Шенгене"

Москва считает это развитием противостояния

Заявления представителей Североатлантического альянса о "военном Шенгене" нагнетают напряженность в Европе. Об этом в пятницу, 24 ноября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул спикер Кремля, альянс всегда считал Россию так называемым условным противником, однако теперь НАТО рассматривает нашу страну как очевидного противника, в открытую.

Песков предупредил, что это нагнетание напряженности в Европе, которое не обойдется без отрицательных последствий, сообщает РИА Новости.

Опять же, подобные заявления — они подчеркивают, что в Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям и в Европе абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности.

Ранее президент Сербии Александр Вучич отмечал, что обвинения западных стран в отношении российского лидера Владимира Путина указывают на лицемерную политику США и Евросоюза.

Дмитрий Песков заявил, что Россия готова начать с Западом диалог по стратегической стабильности, но пока для этого нет предпосылок. Он пояснил, что такой диалог "не может осуществляться в режиме чтения нотаций одной страны другой стране".

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