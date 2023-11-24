ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль предостерег НАТО от заявлений о "военном Шенгене"

13:51
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Москва считает это развитием противостояния

Заявления представителей Североатлантического альянса о "военном Шенгене" нагнетают напряженность в Европе. Об этом в пятницу, 24 ноября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент Чехии: армии ЕС готовятся к конфликту высокой интенсивности

Как подчеркнул спикер Кремля, альянс всегда считал Россию так называемым условным противником, однако теперь НАТО рассматривает нашу страну как очевидного противника, в открытую.

Песков предупредил, что это нагнетание напряженности в Европе, которое не обойдется без отрицательных последствий, сообщает РИА Новости.

Опять же, подобные заявления — они подчеркивают, что в Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям и в Европе абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности.

Ранее президент Сербии Александр Вучич отмечал, что обвинения западных стран в отношении российского лидера Владимира Путина указывают на лицемерную политику США и Евросоюза.

Дмитрий Песков заявил, что Россия готова начать с Западом диалог по стратегической стабильности, но пока для этого нет предпосылок. Он пояснил, что такой диалог "не может осуществляться в режиме чтения нотаций одной страны другой стране".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Войска НАТО
Войска НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.