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Песков указал на потребность в контактах России и США по стратегической стабильности

14:02
  • пятница
  • 24 ноября 2023

В данный момент таких планов нет

Контакты между Россией и США по стратегической стабильности пока не планируются. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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"Нет, пока нет таких планов", - приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос, планируются ли контакты между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями в рамках договора о стратегической стабильности.

Спикер Кремля добавил, что правительство России настаивает на продолжении конструктивного диалога в этом направлении. По его словам, потребность в осуществлении контактов по стратегической стабильности присутствует.

7 ноября посол России в США Анатолий Антонов заявил, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном возможна при условии отказа американской администрации от ведения диалога с позиции силы.

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