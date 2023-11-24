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Арест Дарьи Треповой продлили на полгода

13:41
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Защита просила о домашнем аресте

Суд в Петербурге продлил арест Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов в России – прим. ред.), обвиняемой в убийстве военкора Владлена Татарского.
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Девушка пробудет под стражей до 18 апреля 2024 года, сообщает РИА Новости. Ее адвокат прочил изменить меру пресечения на домашний арест.

Трепова обвиняется по статьям о террористическом акте, незаконном приобретении взрывчатых веществ и приобретении поддельного водительского удостоверения. Девушка признала свою вину частично – по ее словам, она не знала, что в статуэтке содержится взрывчатка.

Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер. Взрывное устройство, спрятанное в статуэтке, принесла 26-летняя Дарья Трепова. В ходе расследования было установлено, что покушение организовали украинские спецслужбы.

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