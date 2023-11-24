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Песков оценил вероятность нового "железного занавеса"

14:12
  • пятница
  • 24 ноября 2023

В Кремле надеются, что до этого не дойдет

Строить предположения о возможности нового "железного занавеса" из-за решения финских властей закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией — это преждевременное занятие. Об этом в пятницу, 24 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул спикер Кремля, "много разной агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны".

Однако Песков, комментируя перспективы нового "железного занавеса", выразил надежду на то, что "до этого не дойдет", сообщает РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва борется за справедливое мироустройство, такой подход разделяют многие страны. Попытки стран Запада изолировать Россию провалились, констатировал глава государства.

При этом Соединенные Штаты, взявшие курс на конфронтацию с Россией, сами могут оказаться изгоем. По словам источников в Вашингтоне, американские чиновники обеспокоены тем, что поддержка США Израиля приведет к большей изоляции Соединенных Штатов на международной арене.

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