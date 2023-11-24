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Кремль прокомментировал взаимодействие Сербии и НАТО

14:22
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Белград испытывает постоянное давление Запада

У Москвы и Белграда сложились особые отношения, стороны намерены развивать их и дальше. Такое заявление сделал в пятницу, 24 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикера Кремля попросили прокомментировать заявление властей Сербии о готовности развивать отношения с НАТО при сохранении военного нейтралитета.

Песков подчеркнул, что в России осознают, что Сербия находится "в окружении", поэтому вынуждена выстраивать диалог, сообщает РИА Новости.

Сербам очень непросто, они находятся под постоянным давлением. У нас же с Сербией свои отношения, особые отношения, особые партнерские. Действительно, мы высоко их ценим и будем дальше их развивать.

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркивал, что Балканы – это чрезвычайно важная геополитическая точка Европы, в которой у России есть союзники. Эксперт заявил, что "сербы – исторические союзники России", а также "наши братья".

Президент Сербии Александр Вучич подчеркивал, что сербское правительство не собирается идти на поводу у американских и европейских политиков ради "гипотетического уничтожения" экономического потенциала России. Белград отказался поддерживать антироссийские рестрикции, объяснив это приоритетом своих национальных интересов.

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