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Юные художники из многодетных семей приняли участие в акции "Крылья ангела"

14:46
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Мероприятие проходит уже в десятый раз

Столичный Храм Христа Спасителя на один день стал похож на живописную мастерскую. Десятки юных художников из многодетных семей приняли участие в творческой акции "Крылья ангела".

Задача проста - представить, как выглядит ангел-хранитель, и воплотить свою фантазию на бумаге.

Мероприятие проходит уже в десятый раз и приурочено ко Дню матери, который будет отмечаться в воскресенье. Рисунки ребята подарят своим мамам, отправят их в больницы и в зону спецоперации по защите Донбасса, чтобы ангелы-хранители оберегали наших близких и защитников Родины.

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Акция "Крылья Ангела"
Акция "Крылья Ангела"
Акция "Крылья Ангела"
Акция "Крылья Ангела"
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