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Армения обвинила Россию в затягивании поставок оружия

14:35
  • пятница
  • 24 ноября 2023

С таким заявлением выступил глава армянского кабмина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, 24 ноября, что в сфере поставок вооружений и военной техники из России "проблемы есть".
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По утверждению политика, Москва затягивает поставки Еревану оружия и военной техники, поскольку "Россия сама нуждается в вооружении". При этом Пашинян подчеркнул, что рассчитывает на конкретные результаты по итогам обсуждения данной темы, сообщает РИА Новости.

Должен проинформировать, что ведутся обсуждения, по каким механизмам можно решить эту проблему. Например, одним из вариантов может быть сокращение долга Армении перед Россией в размере выплаченной суммы.

Ранее в ноябре армянские власти сообщали, что обсуждают с Европейским союзом вопросы поставок Еревану нелетального оружия через Европейский фонд мира. Спикер МИД России Мария Захарова отметила, что это свидетельствует о попытках Армении усидеть на двух стульях.

При этом спикер Кремля Дмитрий Песков даже после игнорирования армянскими властями саммита ОДКБ в Минске заявил, что Армения остается союзником и стратегическим партнером России.

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