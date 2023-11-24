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Введенный после катастрофы на Каховской ГЭС режим ЧС отменен

15:00
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Эту информацию подтвердил глава Херсонской области

В Херсонской области снят режим чрезвычайной ситуации, который был введен в российском регионе после разрушения Каховской гидроэлектростанции в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 24 ноября, рассказал херсонский губернатор Владимир Сальдо.

Политик уточнил, что от последствий наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС погибли 59 человек.

К настоящему времени ликвидация последствий аварии завершена, режим ЧС отменен, цитирует Сальдо РИА Новости.

В начале июня украинские военные нанесли ряд ударов по Каховской ГЭС. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области. Погибли 59 человек, свыше сотни человек получили ранения и травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

В августе власти Херсонской области сообщали, что вода оставила 97% жилых домов, затопленных в результате прорыва плотины Каховской гидроэлектростанции. В них прошла от инфекций, просушка и вывоз мусора, чтобы сделать дома вновь пригодными для проживания.

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