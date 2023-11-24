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Вместо "спасибо" - "старый": нейросеть не поняла Пескова

15:05
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Пресс-секретарь также перевоплотился в Илона Маска

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опробовал программу по распознаванию жестового языка GigaChat, но приложение его неправильно поняло.

Забавный случай произошел на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) в Москве. Песков на языке жестов хотел сказать "спасибо", но нейросеть его не поняла и выдала слово "старый", передает RT.

GigaChat можно использовать для общения с глухонемыми, программу можно установить на мобильный телефон.

Ранее на том же мероприятии нейросеть сделала из Пескова американского предпринимателя Илона Маска.

"Это наша технология, которая умеет с одной фотографии переносить лицо", - объяснили пресс-секретарю разработчики.

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