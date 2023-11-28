Рождественский пост: что можно и что нельзя

Он продлится 40 дней и завершится 6 января 2024 года

Рождественский пост в этом году начинается для верующих во вторник, 28 ноября. Он продлится ровно 40 дней и завершится 6 января 2024 года.

Значение и смысл поста

Рождественский пост, установленный в честь Рождества Христова, впервые упоминается в IV веке в писаниях Августина Блаженного и Амвросия Медиоланского. Еще одно название поста - Филиппов. Заговенье приходится на день памяти апостола Филиппа, одного из 12 ближайших учеников Иисуса Христа, поскольку он начинается сразу после дня памяти апостола Филиппа.

Изначально Рождественский пост длился семь дней, однако после реформы 1166 года он стал 40-дневным. В середине XX века в православии даже выдвигались предложения смягчить или сократить Рождественский пост, однако решения принято не было: каждая церковь продолжает следовать собственным традициям.

Пост требует от человека не просто отказа от животной пищи, но и работы над своим духовным состоянием. Ослабляя тело воздержанием, люди учатся подчинять желание разуму и воле, а разум - Богу. В эти дни необходимо получить благословение у батюшки, ходить в храм, читать молитвы и не допускать в душе злобы, зависти и уныния.

В Рождественский пост верующих ждет множество церковных праздников: введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), дни памяти Николая Чудотворца (19 декабря), Великомученицы Варвары, святителя Спиридона Тримифунтского.

Так, введение во храм Пресвятой Богородицы отсылает к событию, которое описано в Священном Предании и в "Евангелии Псевдо-Матфея" - латинской версии детства Девы Марии и Иисуса.

Ограничения в питании

Рождественский пост требует строгого воздержания в еде. Питание в эти дни включает полный отказ от употребления животной пищи. Верующие не едят продукты молочного происхождения, мясные и рыбные блюда. Под запретом находятся яйца. По некоторым дням можно есть рыбу, блюда на растительном масле и вино. Между тем во время поста от алкоголя лучше вообще отказаться.

Самые строгие дни поста выпадают на третий и пятый день недели. В период с 29 ноября до 19 декабря по понедельникам, средам и пятницам нельзя есть горячую пищу.

С 20 декабря до 1 января в понедельник, среду и пятницу нужно есть постные блюда без масла, а во вторник, четверг и на выходных можно позволить себе рыбу и горячий чай. Сухоядение: 20, 25 декабря и 1 января. Рыбу можно 21, 22, 28, 29 декабря. 23, 30 декабря – еда без масла.

Самый строгий период Рождественского поста - со 2 по 6 января. Рыба исключается из рациона полностью, по вторникам и четвергам горячая пища готовится без масла. В понедельник, среду и пятницу - сухоядение. В Сочельник, 6 января, есть нельзя ничего: запрет действует до появления на небе первой звезды. Весь день нужно пить только воду.

6 января по традиции готовят праздничное угощение – сочиво, а у рождественской Ели ставят вертеп. За час до полуночи по всей стране начнутся праздничные рождественские богослужения. На протяжении веков в Сочельник помимо сочива изготавливали взвар из яблок, груш, слив, изюма, вишен, а также других плодов, сваренных в воде.

При этом выходить из поста следует правильно. Организм после отказа от жиров животного происхождения не готов переваривать их в большом количестве. Чтобы не навредить здоровью, нужно постепенно вводить в рацион по одному продукту, запрещенному на время поста.

Другие ограничения и рекомендации

Также в пост накладываются некоторые ограничения и на развлечения: обычно верующие осознанно отказываются от просмотра развлекательных передач, стараются меньше времени проводить в социальных сетях. В интимных отношениях требуется сдержанность. По возможности необходимо исключить ссоры и сквернословие. При этом нет запретов на хобби и занятия, если они не вредят окружающим.

В период поста приветствуется помощь нуждающимся, а также благотворительность. Рекомендуется посещать храмы и молиться. "Пост тогда сделается жертвой, приятной Богу, когда он будет украшен плодами любви", - говорил преподобный Иоанн Кассиан Римлянин.

Стоит заметить, что поститься не следует детям до семи лет и беременным женщинам. Также от поста следует воздержаться тем, кто страдает от болезней желудочно-кишечного тракта. В любом случае, перед постом лучше посоветоваться с духовным настоятелем.

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