"Ты мое счастье!": Харламов признался в любви Гузеевой

Телеведущая ответила взаимностью

Шоумен Гарик Харламов и ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева признались друг другу в чувствах. 64-летняя звезда российского кино ответила взаимностью комику на съемках очередного выпуска Comedy Club.

42-летний Харламов вышел на сцену, держа в руках роскошный букет красных роз, опустился на колено и признался в любви к телеведущей. Гузеева не растерялась и ответила шоумену взаимностью.

"Ты просто мое счастье и самая большая радость, которая случилась со мной в этом году", - отреагировала она.

У Харламова за спиной два брака. Первой женой резидента Comedy Club была Юлия Лещенко, она работала менеджером в одном из московских клубов.

Вторая супруга Гарика – актриса Кристина Асмус. В этом браке на свет появилась дочь Анастасия. В прошлом году Харламов ушел от жены к Катерине Ковальчук.

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