Товарооборот России и Белоруссии достиг 35,5 млрд долларов

Это показатель за январь-сентябрь 2023 года

За первые девять месяцев 2023 года товарооборот между Белоруссией и Россией составил 35,5 миллиарда долларов. Это почти на 11% больше, чем за аналогичный период 2022 года, рассказал в пятницу, 24 ноября, заместитель председателя верхней палаты белорусского парламента Валерий Бельский.

Политик подчеркнул, что эта высокая планка не останавливает правительства и предприятия двух стран, которые все увеличивают взаимный товарооборот, сообщает РИА Новости.

Продолжается реализация инвестиционных проектов в Беларуси, в том числе за счет кредитных средств Российской Федерации. Деятельность этих предприятий ориентирована, в первую очередь, на выпуск импортозамещающей продукции, которая будет востребована и в Беларуси, и в России. В центре внимания глав наших государств и правительств – дальнейшее развитие кооперационных связей и новых совместных проектов. Безусловно, достойный вклад в общую динамику вносит ежегодный форум регионов Беларуси и России.

Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее заявлял, что его страна на сегодняшний день востребована в России как никогда. Политик объяснил это тем, что Белоруссия обладает колоссальными технологическими возможностями.

Также Лукашенко указывал, что западным странам не удалось санкциями "удушить" Белоруссию и Россию санкциями благодаря активизации белорусско-российского экономического сотрудничества.

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