Собянин рассказал о международных достижениях учеников школ искусств Москвы

Ребята выступали на многих российских и зарубежных площадках

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о победах учеников столичных школ искусств и творческих колледжей в международных конкурсах. За год учащиеся получили около 27 тысяч наград.

"Ребята выступали на многих российских и зарубежных площадках, в том числе в ОАЭ, странах СНГ, Европе и США", – сообщил Собянин в своем Телеграм-канале.

Так, лауреатами первой премии стали пианисты Дарья Кротова и Алина Сатдарова, а ученики музыкальной школы №76 выступали на концерте и в финальном конкурсе проекта Global Artists Debut Concert.

Ранее Собянин сообщил, что в рамках проекта "Искусство - детям" с 2018 года для музыкальных школ столицы закупили свыше 300 цифровых и электронных инструментов. У новых инструментов есть уникальные функции.

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