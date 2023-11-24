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Песков предложил заменить себя на брифингах искусственным интеллектом

15:32
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Спикеру Кремля показали новейшие разработки в этой области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 ноября, перед началом конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в Центре международной торговли ознакомился с актуальными разработками в этой сфере.

Спикеру Кремля продемонстрировали нейросетевую модель GigaChat и объяснили, как она работает. В качестве примера Пескову продемонстрировали работы искусственного интеллекта, выполненные по запросу о художнике Василии Кандинском, сообщает ТАСС.

При этом пресс-секретарь главы государства в разговоре с разработчиками выразил сожаление в связи с тем, что в разработку "политика не включена", потому что в ином случае искусственный интеллект "в Кремле брифинг вместо меня проводил каждое утро".

Российские власти поощряют разработки в области искусственного интеллекта и создают благоприятные условия для этой работы. Ожидается, что указ президента России Владимира Путина об утверждении обновленной стратегии развития искусственного интеллекта будет подписан и обнародован в ближайшее время.

При этом в 2024 году российские власти выделят свыше 5 миллиардов рублей на развитие искусственного интеллекта и его внедрение в различные отрасли экономики и социальной сферы, а также в систему государственного управления.

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